Formula1’de 2026 sezonunun yarış takvimini belli oldu.
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:
|
Tarih
|
Ülke
|
Pist
|
6-8 Mart
|
Avustralya
|
Melbourne
|
13-15 Mart
|
Çin
|
Şanghay
|
27-29 Mart
|
Japonya
|
Suzuka
|
10-12 Nisan
|
Bahreyn
|
Sakhir
|
17-19 Nisan
|
Suudi Arabistan
|
Cidde
|
1-3 Mayıs
|
ABD
|
Miami
|
22-24 Mayıs
|
Kanada
|
Montreal
|
5-7 Haziran
|
Monako
|
Monako
|
12-14 Haziran
|
İspanya
|
Barselona
|
26-28 Haziran
|
Avusturya
|
Spielberg
|
3-5 Temmuz
|
Birleşik Krallık
|
Silverstone
|
17-19 Temmuz
|
Belçika
|
Spa-Francorchamps
|
24-26 Temmuz
|
Macaristan
|
Budapeşte
|
21-23 Ağustos
|
Hollanda
|
Zandvoort
|
4-6 Eylül
|
İtalya
|
Monza
|
11-13 Eylül
|
İspanya
|
Madrid
|
25-27 Eylül
|
Azerbaycan
|
Bakü
|
9-11 Ekim
|
Singapur
|
Singapur
|
23-25 Ekim
|
ABD
|
Austin
|
30 Ekim-1 Kasım
|
Meksika
|
Mexico City
|
6-8 Kasım
|
Brezilya
|
Sao Paulo
|
19-21 Kasım
|
ABD
|
Las Vegas
|
27-29 Kasım
|
Katar
|
Lusail
|
4-6 Aralık
|
Abu Dabi
|
Yas Marina