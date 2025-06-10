Gymkhana Challenge şampiyonu Sami Doğan
Gymkhana Challenge şampiyonu Sami Doğan
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Formula1’de 2026 sezonunun yarış takvimini belli oldu.
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

Tarih

Ülke

Pist

6-8 Mart

Avustralya

Melbourne

13-15 Mart

Çin

Şanghay

27-29 Mart

Japonya

Suzuka

10-12 Nisan

Bahreyn

Sakhir

17-19 Nisan

Suudi Arabistan

Cidde

1-3 Mayıs

ABD

Miami

22-24 Mayıs

Kanada

Montreal

5-7 Haziran

Monako

Monako

12-14 Haziran

İspanya

Barselona

26-28 Haziran

Avusturya

Spielberg

3-5 Temmuz

Birleşik Krallık

Silverstone

17-19 Temmuz

Belçika

Spa-Francorchamps

24-26 Temmuz

Macaristan

Budapeşte

21-23 Ağustos

Hollanda

Zandvoort

4-6 Eylül

İtalya

Monza

11-13 Eylül

İspanya

Madrid

25-27 Eylül

Azerbaycan

Bakü

9-11 Ekim

Singapur

Singapur

23-25 Ekim

ABD

Austin

30 Ekim-1 Kasım

Meksika

Mexico City

6-8 Kasım

Brezilya

Sao Paulo

19-21 Kasım

ABD

Las Vegas

27-29 Kasım

Katar

Lusail

4-6 Aralık

Abu Dabi

Yas Marina