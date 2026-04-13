Polisin ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol ettiği bin 706 sürücüden 248'i hakkında yasal işlem yapılırken, 27 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 120’si süratli, 11’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız, 11’i seyrüsefer ruhsatsız ve 7’si muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 9’unun emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 2’sinin tehlikeli sürüş yaptığı belirlenirken, 84 sürücü hakkında diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı.