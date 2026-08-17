Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), 7592 sayılı Kanun kapsamında yükseköğretime yeniden dönme hakkı kazanan öğrencilere eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için önemli bir destek sunuyor. Üniversite, öğrenci affından yararlanarak yatay geçiş yoluyla KSTU’ya kayıt yaptıracak öğrencilere yüzde 75 kesintisiz burs, ücretsiz çift diploma ve sabit ücret imkânı sağlayacak.

9 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen ve kazandığı halde Üniversiteye kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden öğrenime dönme hakkı tanındı. Yeni düzenlemeyle eğitim hayatına kaldığı yerden devam etme imkânına kavuşan öğrenciler, ilgili şartları karşılamaları hâlinde yatay geçiş olanaklarından da yararlanabilecek.

KSTU, bu kapsamda yatay geçişle üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilere Diş Hekimliği, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon lisans programları ile Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programında yüzde 75 kesintisiz burs imkânı sunacak. Öğrenciler aynı zamanda sabit ücret ve ücretsiz çift diploma uygulamasından yararlanarak eğitim süreleri boyunca öğrenim ücretlerini öngörülebilir şekilde planlama fırsatı elde edecek.

Kesintisiz burs, sabit ücret ve ücretsiz çift anadal uygulamalarını bir arada sunan KSTU, öğrenci affıyla eğitim hayatına yeniden dönen gençlerin yalnızca üniversiteye dönüşlerini değil, eğitimlerini mali kaygılardan uzak ve sürdürülebilir koşullarda tamamlamalarını da desteklemeyi hedefliyor. Böylece geçmişte çeşitli nedenlerle yarım kalan üniversite eğitiminin, yeni bir başlangıca ve güçlü bir geleceğe dönüşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.