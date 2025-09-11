Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ve basın çalışanlarının başarılarının onurlandırıldığı Kutlu Adalı Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Basın-Sen Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı adına Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’tan oluşan seçici kurul, ödül almaya hak kazananları belirlerken, ödül töreninin 6 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirilmesine de karar verdi.

Kurul, adamızda kalıcı bir barışın hayat bulmasına olan ihtiyaca ve bu amaca hizmet edenlerin önemine vurgu yapmak amacıyla ödüllere, ‘Barışa Hizmet Ödülü’ başlığı altında yeni bir kategori eklemeyi de uygun buldu.

24’üncü Kutlu Adalı Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü:

Ayşemden Akın (Bugün Kıbrıs)

Basın-Sen Özel Ödülü:

KTOEÖS ve KTÖS adına Selma Eylem ve Burak Maviş

Barışa Hizmet Ödülü:

Kayıp Şahıslar Komitesi

Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü:

Sol Anahtarı





Medyaya Hizmet Ödülü:

Metehan Azizoğlu ( Voice Kıbrıs Haber)

Pembe Paşaoğluları (BRT)

Artun Çağa (Gıynık)

Derya Bökeyhan (BRT)

Selda Bektaş (Kıbrıslı Gazetesi)





Basın Emekçisi Ödülü:

Artun Korudağ (Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu)

Meyil Adakul (Kanal Sim)

Nazar Erişkin (KanalT)

Eniz Orakçıoğlu (Kıbrıslı Gazetesi)

Ayşe Açıkel (Kıbrıs Gerçek)

Rahme Çiftçioğlu (TAK)





Genç Basın Emekçisi Ödülü:

Özge Nesil Ertürk ( Kıbrıs Postası)

Melihat Haksız (Kıbrıs Net Haber)

Doğan Samer (CTP Basın Bürosu)

Ömer Özok (Özgür Gazete)

Umut Çengi (Kıbrıs Gerçek)





Spor Basınına Hizmet Ödülü:

Şinasi Özdeş

Spor Yazarı Ödülü:

İbrahim Daloğlu (Halkın Sesi)





Ödül takdimlerinin gerçekleştirileceği gecenin yer ve saati, ileriki bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacaktır.