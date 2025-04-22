KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 23 Nisan günü okulların eylem yerine döneceğini açıkladı.

Maviş, “yakasında Atatürk rozeti, beyninde şeriat olanların” etkinliklere, törenlere katılmaması çağrısı yaptı. Maviş, okulların, “Laik Eğitim, Özgür Gelecek” sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağını kaydetti.

23 Nisan gecesi ise Gazimağusa Zafer Anıtı’nda buluşacaklarını belirten Burak Maviş, iki öğretmen sendikasının Atatürk’e saygı ve bağlılık yemini olarak anıta çelenk koyup ardından Namık Kemal Meydanı’na yürüyeceklerini belirtti, “Orada bir kez daha haykıracağız, Kıbrıs Türk toplumu laiktir, laik kalacak” dedi.