23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Basketbol Şenliği ”ni geniş kapsamlı ve katılımlı bir şekilde düzenleniyor. Yapılacak olan Şenlik, Milli Eğitim Bakanlığı , Yakın Doğu Üniversitesi , Gönyeli Belediyesi ve KKTC Basketbol Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı” şenliği Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda organize edilecek. Organizasyona U10 kategorisinde Basketbol Federasyonu’na bağlı kulüpler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkokullardan 4’er öğrenci sporcu katılacak. Basketbol Şenliği 19 Nisan Cumartesi saat 10.00’dan itibaren BRT 2’den naklen ekranlara gelecek.