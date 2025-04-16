KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 11 yaş altı turnuvası YDK Spor salonunda yapıldı.

KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 11 yaş altı KKTC Şampiyonası’nda 2015-2016 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva 5 kategoride toplam 22 maç gün boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular belirlendi. Lefkoşa Badminton Kulübü 11 yaş altı turnuvasında tek erkeklerde Güney Serinyürek birinci, çift erkeklerde Hasan Borankan-Hüseyin Ali Özdengiz birinci, karışık çiftlerde Güney Serinyürek-Serin Önet birinci, tek erkeklerde Alas Dincer ikinci, çift erkeklerde Alas Dincer-Yusufcan Alp ikinci, çift kızlarda Alya Dincer-Irmak Servet ikinci, tek erkeklerde Hüseyin Ali Özdengiz üçüncü, karışık çiftlerde Rüzgar Kudret-Melike Güven üçüncü, tek kızlarda Ela İnce ve Alya Dincer üçüncü, çift kızlarda Raya Dalay-Ela İnce üçüncü oldu.

LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ FARK YARATIYOR

KKTC Badminton Federasyonu’nu tarafından düzenlenen 11 yaş altı KKTC Milli takım seçmelerine katılan 16 sporcunun 12’si Lefkoşa Badminton Kulübü sporcusu olması dikkat çekti. Lefkoşa Badminton Kulübü altyapıya verdiği önemi bir kez daha gösterirken elde edilen başarılar ile de kulüp olarak farkı ortaya koymuş oldu. Güçlü antrenör kadrosuyla genç sporcuların gelişimini destekleyen Lefkoşa Badminton Kulübü her geçen gün büyümeye devam ediyor.

KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Altı Turnuvasında 5 kategoride Lefkoşa Badminton Kulübünün elde ettiği dereceler şöyle.

Tek erkekler Birincisi Güney Serinyürek

Tek erkekler İkincisi Alas Dincer

Tek Erkekler Üçüncüsü Hüseyin Ali Özdengiz

Çift erkekler Birincisi Hasan Borankan-Hüseyin Ali Özdengiz

Çift erkekler İkincisi Alas Dincer-Yusufcan Alp

Karışık Çiftler Birincisi Güney Serinyürek-Serin Önet

Karışık Çiftler Üçüncüsü Rüzgar Kudret-Melike Güven

Tek Kızlar Üçüncüsü Ela İnce ve Alya Dincer

Çift Kızlar İkincisi Alya Dincer-Irmak Servet

Çift Kızlar Üçüncüsü Raya Dalay-Ela İnce