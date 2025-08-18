Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, bu yıl 23. kez gerçekleştirilecek. Spor Dairesi, organizasyon için hazırlıklara resmen start verdi.

6-7 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak olan spor şölenine bu yıl Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında birçok branşta müsabakalar düzenlenecek. Bu yılki oyunlarda;

• Badminton Federasyonu

• Basketbol Federasyonu (3x3)

• Bisiklet Federasyonu

• Futbol Tenisi Federasyonu

• Halter & Vücut Geliştirme Federasyonu

• Hentbol Federasyonu

• Masa Tenisi Federasyonu

• Tenis Federasyonu

• Triatlon Federasyonu ile Federasyonların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu iş birliğiyle ralli ve drift gösterileri de yapılacak.

Konuyla ilgili olarak Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ve beraberindeki heyet, dün Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek, bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilecek oyunlar hakkında bilgi aktardı.

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın her yıl daha da büyüyerek ülke sporuna önemli katkılar sağladığını belirten yetkililer, organizasyonun Güzelyurt’ta büyük bir heyecanla beklendiğini ifade ettiler.