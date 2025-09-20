KKTC Cumhurbaşkanlığı için 19 Ekim’de yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar sürerken, açıklanan seçmen listelerinde bazı anomaliler olduğu iddiaları da hız kazandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, sosyal medya hesabından, Şehit Yaşar Çakmak Sokak Numara 3 adresinden normalin çok üzerinde tam “21 seçmen” çıktığını ortaya koyan bir paylaşımda bulundu.

Yurt dışı doğumlu 21 kişinin aynı evde ikamet ediyor gösterilerek seçmen kütüğüne kaydettirildiğini aktaran Barçın, bununla ilgili yasal itirazlarını yapacaklarını ifade etti. Seçim güvenliğinde mahkemelere güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Barçın, “Partimiz seçim güvenliği noktasında disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın değişim iradesinin sandığa yansımasını engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Barçın açıklamasını, “Az kaldı! Değişim başlıyor” sözleriyle tamamladı.