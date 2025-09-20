Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Karşıyaka’da yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Beş yılda yaratılan bir enkaz var. Hep birlikte o enkazı sırtlamaya ve çocuklarımız için çok daha güzel günlerin yolunu açmaya hazırlanıyoruz” dedi. Geçmiş dört cumhurbaşkanının ortak özelliklerinin olduğuna işaret eden Erhürman, “Hiçbir cumhurbaşkanlığı dönemi, hiçbir beş yıl, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakere yapılmayan bir dönem olarak yaşanmadı. Masanın hiç kurulmadığı bir beş yılı geride bıraktık. Sıfır Güven Yaratıcı Önlemin olduğu bir beş yıl yaşadık” dedi. Metehan’daki geçişlerle ilgili bile görüşme yapılmadığını hatırlatan Erhürman, ilk kez bir cumhurbaşkanlığı döneminde yeni geçiş noktasının açılmadığına dikkat çekti.

Son beş yılda, dünyada Kıbrıs Türk halkının biraz daha görünmez kılındığına vurgu yapan Erhürman, “Güney Kıbrıs anlaşmalar yaptı; Filistin’de çocukları katleden İsrail ile bile anlaşmalar imzaladı. Biz ise hakkımızdan eminiz. Bu ülkenin statüsü bize şunu söylüyor: Biz bu ülkedeki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Bizim irademiz olmaksızın karar alınamaz. Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de iradesi olmaksızın karar alınamaz. Her platformda devrede olmak gerekiyor” dedi. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Erhürman, “Süreç takvimli olmalıdır. Zaten üzerinde anlaşılmış konular vardır; bunlar yeniden baştan alınmayacak, teyit edilecektir. Bütün bunlara rağmen masadan kaçarsan bileceksin ki bugünkü statüye geri dönülmeyecek. Bunlar benim ön şartlarım değil; hepsi BM tarafından sıralanmış ilkelerdir. Çözümün modeli de bellidir. Ersin Bey’in ne söylediğini anlamıyoruz. Biz, iki eşit kurucu devleti olan, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyondan bahsediyoruz” dedi. “Benim size taahhüdüm var: 19 Ekim’den sonra bu ülkeye ciddiyet gelecek. Cumhurbaşkanı müzakerecilik yapmıyor, haklarımızı talep etmek için uluslararası toplumla girişimlerde bulunmuyor, içeride de bir şey yapmıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağının altını çizdi.