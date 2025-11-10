KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin (KKTCFBİDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Genel kurulda Burçin Aliusta yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı ve derneğin kurucu üyesi Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı genel kurulda, dernek üyeleri ve davetliler de hazır bulundu. Toplantının Divan Başkanlığını Ercan İbrahimoğlu yaptı.

Açılış ve saygı duruşunun ardından Başkan Burçin Aliusta, iki yıllık faaliyet raporunu sunarak bu dönemde hayata geçirilen 43 çalışmayı genel kurul üyelerinin bilgisine aktardı. Mali raporun da okunmasının ardından her iki rapor oy birliğiyle kabul edildi.

ALİUSTA OY BİRLİĞİYLE YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ

Raporların onaylanmasının ardından seçime geçildi. Başkanlık seçiminde tek aday olan mevcut başkan Burçin Aliusta, oy birliğiyle yeniden göreve seçildi. Aliusta’nın sunduğu yönetim kurulu listesi ve diğer dernek organları da oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulun sonunda üyelere hitap eden Başkan Burçin Aliusta, iki yıllık dönemde hayata geçirdikleri çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. Yeni dönemde beklentileri yüksek bir derneği devraldıklarını belirten Aliusta, bu süreci üyelerin desteği ve birlikteliğiyle başarıyla sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

Genel kurulun sonunda, dernek üyeleri tarafından Aliusta’ya üzerinde birçok fotoğrafın bulunduğu bir tablo hediye edildi. Toplantı, çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.