Aksa 1. Lig ekibi Değirmenlik Spor Kulübü’nde teknik heyet değişikliği yaşandı.

Takımın antrenörü Erdoğan Emiroğulları ve ekibi, pazar günü oynanan ve 2-1 kaybedilen Yılmazköy karşılaşmasının ardından görevlerinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik ekibimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu önceki haftada yaptığımız açıklamada belirtmiştik. Gelinen noktada alınan olumsuz sonuçlardan dolayı ekibin daha fazla yıpranması adına istifayı kabul ettiğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.

Değirmenlik yönetimi dün yaptığı görüşmeler sonucunda genç teknik direktörlerden Evren Bahtıkara ile anlaşmaya vardı.