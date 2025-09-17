Milli oyuncu Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmada yine takımının en iyi oyuncularının başında geldi.

20 yaşındaki forvet, Juventus 1-0 yenik durumdayken 63'üncü dakikada attığı golle önce durumu 1-1'e getirdi.

Bu golden 2 dakika sonra tekrar geriye düşen ev sahibi ekipte bir kez daha milli oyuncu sahneye çıktı.

Juventus'un 67'nci dakikada Vlahovic ile skoru 2-2'ye getirdiği golün pasını Kenan Yıldız verdi.

Son 20 dakikasında takımların ikişer gol kaydettiği mücadelenin 87'nci dakikasında Kenan yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

Kenan Yıldız bu performansıyla 2018 yılından bu yana, bir yabancı takımın formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol ve asist sevinci yaşayan ilk Türk oyuncu oldu.

Yaklaşık 7 yıl önce Cengiz Ünder, Roma formasıyla Viktoria Plzen karşısında bir gol, iki asist üretmişti. Kenan, Borussia Dortmund maçında şut, başarılı çalım, kilit pas, asist beklentisi ve ikili mücadele kazanma kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Bu sezon forma giydiği her müsabakada rakiplerine korkulu anlar yaşatan genç forvet, Seri A'da 3 karşılaşmada bir gol, üç asiste imza attı.