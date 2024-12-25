2025 yılına girerken Gaza, Sudan ve Ukrayna-Rusya çatışmaları devam ediyor. Dünyada kalkınma için finansman önemli bir çalışma. 2030 yılına kadar sürecek " Global Isınma" yı engelleme çalışmaları da önemli. 2025'de dünyadaki sağlık sorunları, eğitim ve hareket serbestliği de ön planda. Dünya genelinde bu sorunlara da çözümler aranacak. BM Kuruluşunun 80'inci yılında bazı değişikliklerle gündeme gelecek. Dünya devletlerinin sorunları çözmek için işbirliği yapmaları kaçınılmaz. Bu sorunların ikisi ---1.Dünya genelinde kalkınma için finansman... 2... Global ısınmayı engelleme çalışmaları, belki de çözüme en yakın iki sorun olarak ön planda yer alabilir. Ancak bu iki sorunu çözmek için daha önceki yıllarda da çalışmalar yapılmış ve sonuca gidebilecek bir yol bulunamamıştı. Bu iki sorundan ikincisi, yani global ısınmayı engelleme çalışmaları çözüm için 2030 yılını hedef göstermektedir.

Gelelim " Kıbrıs Sorunu"na... KKTC'nin tanınması gerçekleşmedikçe ve Rumlar tarafından kabul edilmedikçe, sorun, sorun olarak kalacak. Bu durumda tek çıkış yolu var. O da KKTC'nin dünya devletleri tarafından tanınması. KKTC'nin tanınması için, KKTC'ye sempati duyan devletlerle bu konu görüşülmeli. KKTC'nin resmen tanınma istemesi 2025'de gerçekleşmeli. Bu devletin tanınmamışlığının sürmesi çıkmazın devamı anlamına gelir. Kıbrıs adasındaki iki devletin bazı konularda işbirliği yapmaları sorunun çözümlenmesinin başlangıcı olabilir. Ancak, Rum Kıbrıs Cumhuriyeti liderliğinin sürekli "işgali sonlandıracağız.. İki toplumu tekrar birleştireceğiz." açıklamaları sorunun çözümlenmesine en büyük engel...