Son iki yıldır; Kıbrıs’ın güneyinde, siyasetin ve toplumun gündeminden düşmeyen, ama kuzeyde kimsenin “umurunda” olmayan “yaşamsal” bir sorun var.

Konu; öncelikle bizdeki “devletçiği” ve tabii araç sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor…

Kısacası; sokaklarda on binlerce “saatli bomba” geziniyor ve “hükümet”in şu ana kadar en küçük bir uyarısı, çabası, gayreti söz konusu değil.

Özellikle, devletçiğimiz bu sorunu görmezden geliyor, hükümet ise “ne haliniz varsa görün” cibilliyetsizliği sergiliyor.

Konu; “Takata” adını taşıyan dev bir Japon otomotiv firmasının ürettiği hava yastıkları…

Bu yastıklar; yıllardan beridir; başta Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Suzuki gibi araçlarda kullanılıyordu.

Ancak; yastıkların üretim hatası nedeniyle arızalı oldukları ortaya çıktı. Öyle bir arıza ki; yastığın bir kaza anında patlaması durumunda özellikle ön yolcu koltuğunda oturan kişiyi öldürebileceği saptandı.

Kıbrıs Rum tarafı; iki ölümlü kazanın ve bir de yaralanmanın ardından büyük bir “panik” yaşadı…

Ocak 2023'te 24 yaşında bir Rum gencinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla, geçen Ekim ayında 19 yaşında bir başka genç insanın ölmesine yol açan kazayı incelemeye aldılar…

Hava yastığından fırlatılan metal parçacıklarının, aort damarı ve akciğerin yırtılmasına ve ölümlerine neden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine “Takata” marka hava yastığı kullanan tüm araçlar “geri” çağrıldı.

Tabii Rum tarafında, sözünü ettiğimiz araç markalarının “yasal” ithalatçıları var.

Devlet; hemen onları topladı, harekete geçirdi. Her firma kendi internet sitesinde, araç sahiplerinin şasi numarasını girerek, kendi araçlarını kontrol edebilmesini sağladı.

Karayolları Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı ise; genel bir site oluşturdu. Bu siteye girerek de, hangi marka olursa olsun, şasi numarasıyla aracınızda “Takata” marka yastık var mı yok mu, anlayabiliyorsunuz.

Yapılan açıklamalara göre, Rum tarafında, toplamda 60 bin dolayında aracın “Takata” hava yastığıyla trafikte dolaştığı tahmin ediliyor.

Tabii onlar, “operasyon”un birinci safhasını geçtiler. Ne yapacaklarını belirlediler. Şimdi alınan önlemlerin yaratacağı zorlukları konuşmaya başladılar.

Bizim tanımadığımız o devlet; insan yaşamını öne alarak, “Takata” yastıklı araçların trafiğe çıkmasını önlemeye çalışıyor.

Aracını trafiğe çıkarmayacak olanlara, bedava kamu aracı bileti veriliyor. Kiralık araba imkânı tanınıyor.

Hatta; geçen hafta başı Meclis’ten bir yasa geçirildi ve “Ulaştırma Bakanı”na bu konuda kararname yayımlama yetkisi verdi.

Öyle görünüyor ki, en kısa zamanda, “Takata”lı araçların yollara çıkışı yasaklanacak.

Devlet kurumları önlem almaya başladı bile. Polis; elinde “Takota” hava yastığı taşıyan 63 araç olduğunu ve bunları trafikten çektiğini açıkladı.

Bundan böyle trafikte “Hava yastığı değişmiştir” belgesi taşımayanların araçlarına el konulacak.

Tabii; bu durum barikatlarda Türk araçlarının güneye geçişini de etkileyecek.

Ne yazıktır ki, adanın öteki yarısında tüm bunlar yaşanırken, son yıllarda “araç hurdalığı”na dönüşen bu “devletçik”te yetkililer mışıl mışıl uyuyor…

Rakamlara bakın…

2023’te ilk 8 ayda 7 bin dolayında araç ithal ettik. 2024’te bu rakam ikiye katlandı.

İthal edilen ve satılan araçların yüzde 80’den fazlası Japon arabası…

Yollarımızda, on binlerce “Takata” saatli bombasıyla dolaşan araç var.

Şimdiye kadar; bir tek; Honda firması, ulaşabildiği araç sahiplerinin hava yastıklarını değiştirdi. Firma yetkilileri Pazar günü Kıbrıs gazetesine; 350 aracın yastıklarını değiştirdiklerini açıkladılar.

Bu tabii; bir “özel” firmanın kendi gayretiyle sunduğu bir hizmet…

Ancak bu ülkede, bu yıl ilk 8 ayda 17 bin araç satıldı ve bunların 15 binden fazlası “ikici el” araçlardı.

Bu insanlar ne yapacak?

Karayolları Dairesi ve Ulaştırma Bakanı, bu konudan çok uzak duruyor. Kılını kıpırdatmıyor. Honda yetkilileri de “devlet”ten data talep ettiklerini ve 2 yıldır alamadıklarını açıkladılar.

Yani; bu bakanlık tas gibi insanlık suçu işliyor. İnsan hayatını hiçe sayıyor, görevini ihmal ediyor.

Bizim coğrafyada ilk kez bu sorunu Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner gündeme taşımış, ancak kimse kılını kıpırdatmamıştı.

Yarkıner; TV programında Ali Baturay’a yaptığı açıklamada 26 Haziran 23’te Lefkoşa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Özkan Bişmiş’in “Takata marka hava yastığının patlaması sonucunda öldüğüne” ilişkin teknik bir raporu Polis’e verdiklerini açıklamıştı.

Ne yazık ki buna da aldırmadı Ulaştırma Bakanı…

Oysa; bu bakanlık en azından bir “internet sitesi” oluşturup bu ülkenin insanına bir hizmet sunabilirdi.

Bunu bile beceremediler…

Bilin ki; bir olası kazada “hava yastığından” ötürü insanımız ölürse, bunun sorumlusu en başta Ulaştırma Bakanı olacaktır.

Baksın öteki tarafa, ne yaptıklarını, insan yaşamına nasıl önem verdiklerini görsün; ders alsın, aynısını yapsın…

Başka bir şey gerekmez…