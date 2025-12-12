Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen törende takdim edilen bu ödül, şirketin finansal başarısının yanı sıra ülke ekonomisine sunduğu sürdürülebilir katkının da önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ödül töreninde konuşan Lifecell Digital Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Bu ödül, yalnızca finansal bir başarı değil; ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımların, teknolojiye olan inancımızın ve ekip olarak ortaya koyduğumuz emeğin bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle, topluma değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Küçüközdemir ayrıca, teknoloji odaklı yatırımları ve büyümeyi merkeze alan vizyonlarını aynı sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini ifade etti. Bu başarıda ekip çalışmasının ve müşteri güveninin büyük payı olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, tüm çalışanlara ve kullanıcılarına teşekkür etti.

Törende “Vergi Onur Ödülü”, Genel Müdür Murat Küçüközdemir’e; Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından takdim edildi. Geceye ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan ve şirket yöneticileri de katılarak başarıyı birlikte kutladı.