“Ulusal Dayanışma Fonunun” 100 milyon euro civarındaki 2025 yılı bütçesinin Rum Meclisi Genel Kurulundan oybirliğiyle geçtiğini yazan Politis gazetesi, bu rakamın “kısmi geri ödeme” planının hayata geçirilmesi için kullanılacağını kaydetti.

Haberde kısmi geri ödeme planının 2013 yılında iki bankacılık kurumunda (“Laiki Bank” ve “Kıbrıs Bankası”) uygulanan tedbirlerden etkilenen kişilerle alakalı olduğu belirtildi.

Plan uyarınca tavan sınırın 1 (bir) milyon euro, ödeme oranının ise net kayıp/ tıraşlanan meblağın yüzde 10’u olacağını kaydeden gazete, kişi başına en fazla 100 bin euro ödeneceğini anımsattı.