Hamitköy’de önceki gün, Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, bir eve ait elektrik sayacı sigortasından kablo çekilerek, hile yolu ile elektrik akımı çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 44 yaşındaki Ahmet Çayır tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’daki evine kaçak elektrik bağladığı ve 200 bin TL değerinde akım çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Çayır mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında Hamitköy’de, zanlının ikametgahının bahçesinde bulunan elektrik direğinde Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, kablo ile ikametgahına kablo ile kaçak elektrik çektiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının bir yıldan beri evindeki klimalara elektrik bağlandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, bir yılda 200 bin TL tutarında akım çalan zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının çaldığı enerji miktarının tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.