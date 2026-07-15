Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun ilk hafta programını duyurdu. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sarı kırmızılılar ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş ise 16 Ağustos'ta resmen açacak.
14 AĞUSTOS - CUMA
21.30 : Galatasaray - Çorum FK
15 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 : Konyaspor - Rizespor
19.00 : Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 : Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 : Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 : Başakşehir FK - Kocaelispor
21.30 : Amed SF - Erzurumspor FK
21.30 : Beşiktaş - Eyüpspor
17 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 : Samsunspor - Göztepe