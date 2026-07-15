Süper Ligin yeni ekibi Değirmenlik, yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Evren Bahtıkara’nın raporu doğrultusunda Türkiyeli futbolcu İlyas Barut, yeni sezon kadrosunda yer alacak. Değirmenlik, yıllardır Süper Lig takımlarının çoğunluğu Afrika kökenli yabancı futbolcu transfer etme tabusunu yıkarak, Süper Ligde kadrosunda Türkiyeli futbolcu bulunduracak. Yıllardır ülkemizde farklı takımlarda forma giyerek oldukça başarılı performanslar sergileyen orta saha futbolcusu İlyas Barut, geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde elindeki kırığa rağmen büyük özveri göstererek forma giymeye devam etmiş ve takımının Süper Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.
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