Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Amos Gubam Dadet ile anlaşmaya vardı. Son olarak Kosova Süper Liginde Prishtina takımında forma giyen 27 yaşındaki Amos Gubam Dadet, yeni sezonda sarı – lacivertli formayı giyecek. Nijeryalı, Amos Gubam Dadet, yeni sezonda Doğan Türk Birliği’nin başarısı için ter dökecek.