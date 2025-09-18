Ülke genelinde 8-14 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 16 bin 876 araç sürücüsünden 2 bin 517'si çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 366 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarında “Sürat 869, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 187, tehlikeli sürüş 23, dikkatsiz sürüş 63, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 253, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 18, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 81, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 49, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 60 başı çekti.