TMK Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Tiyatro Aşhk tarafından hazırlanan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli oyun 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahnelenecek.

Açıklamada, “Geldikleri Gibi Giderler” adlı oyunun, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi sözünden ilhamla hazırlandığı ve Cumhuriyet değerlerine selam niteliği taşıdığı ifade edilerek, etkinliğin tüm gelirinin Türk Maarif Koleji (TMK) için kullanılacağı vurgulandı.

TMK Vakfı, etkinliğe katılımın yalnızca sanata değil; aynı zamanda eğitime ve kültüre verilen önemli bir destek anlamı taşıdığına dikkat çekerek, tüm halkı bu anlamlı gecede bir arada olmaya davet etti.

Oyunun yazarlığını Tiyatro Aşhk üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hüseyin Köroğlu yer alıyor. Oyunda Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu sahne alırken, piyano performansını Yılım Ceceloğlu gerçekleştirecek. Dekor ve kostüm tasarımı ise Ayhan Doğan tarafından hazırlandı.

Hüseyin Köroğlu yaptığı açıklamada “Geldikleri Gibi Giderler” oyunumuz bir “Cumhuriyete Selam” oyunudur. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mızı Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın organizatörlüğünde her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecan, coşku ve onurla kutlayacağız. Tüm halkımızı 17 Mayıs 2026 akşamı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne, Saat:20.00’de bu anlamlı, duygu yüklü oyunu izlemeye, bu coşkuyu hep beraber yaşamaya bekliyoruz” dedi.

Köroğlu, “Geldikleri Gibi Giderler” adlı oyunu izleyicilerle buluşturmak için organizasyonu yapan Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti’ne ve Başkanı Dr. Pembe Delikurt’a teşekkür etti.

Biletler ve etkinliğe ilişkin detaylı bilgilerin tmkvakfi.org ve gisekibris.com adreslerinden alınabileceği kaydedildi.