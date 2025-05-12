Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Altınbaş Holding’i ziyaret ederek Holding yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda ülke ekonomisine katkı, enerji güvenliği, finans sektörü ve yatırımlar ele alındı.

Ziyarette, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan V. Vakkas Altınbaş, Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazhaar Zahar ve Holding yöneticileri hazır bulundu.

Toplantıda, Altınbaş Holding’in Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetleri ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Alpet Kıbrıs’ın enerji sektöründeki yatırımlarını ve Creditwest Bank’ın finans alanındaki istikrarlı büyümesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve bölgesel yatırımlar gibi stratejik konuların görüşüldüğü toplantıda, KKTC’nin ekonomik potansiyelinin artırılması yönünde kamu-özel sektör iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise, "Kuzey Kıbrıs’a duyduğumuz güvenle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Alpet Kıbrıs olarak, enerji arz güvenliğini ön planda tutarak sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme sonunda Holding yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlayan her türlü girişimi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.