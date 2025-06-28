Geliştirilen yeni nesil kesim robotları döner etini daha ince, eşit ve standart bir şekilde dilimleyebiliyor. Bu teknoloji yalnızca hazırlık süresini kısaltmakla kalmıyor; aynı zamanda fire oranını azaltarak maliyetleri düşürüyor. Firmanın hedefi, 2026 yılına kadar 150 şubesinde döner kesimini tamamen otomatik hale getirmek.

FAST FOOD DEVİ OLMA YOLUNDA

Almanya'da başlayan bu teknolojik dönüşüm, German Doner Kebab'ın küresel pazardaki büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu adımı, sektörün büyük oyuncuları McDonald's, Domino's ve Popeyes gibi markaların halihazırda uygulamaya koyduğu yapay zeka destekli sistemlerle paralellik gösteriyor. Bu zincirler, sipariş yönetiminden kızartma süreçlerine kadar birçok aşamada otomasyon sistemini kullanıyor...