Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın önüne geçmek isteyen Singapur, vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için sıra dışı bir yöntem uygulamaya başladı.

Bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan Singapurlular sanal puan kazanacak. Toplanan puanlar daha sonra para ödülüne dönüştürülebilecek.

Hükümet, uygulamayla insanların konsantrasyonunu, eleştirel düşünme becerilerini ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor.

15 DAKİKA OKUYANA 20 PUAN

Sistem oldukça basit işliyor.

Programa katılanların günlük okuma faaliyetlerini hükümete ait internet sitesi üzerinden kaydetmeleri gerekiyor. En az 15 dakika süren her okuma seansı karşılığında 20 sanal puan veriliyor.

Bin puana ulaşan katılımcılar ise 1 Singapur doları kazanıyor. Bunun için 50 günlük okuma seansının tamamlanması gerekiyor.

Sistemde her gün yalnızca bir okuma seansı puan kazandırıyor.

“SADECE 15 DAKİKAYLA BAŞLAYIN”

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ancak düzenli adımlarla oluşturulabileceğini söyledi.

Günümüzde insanların olağanüstü miktarda içerik, bilgi ve uyarana maruz kaldığını belirten Tam, insanların herhangi bir anda yüzlerce başlık arasında gezinebildiğini, video izleyebildiğini veya hemen hemen her konuda kısa bir özet bulabildiğini ifade etti.

Tam, “Alışkanlıkların küçük ve istikrarlı eylemlerle oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle basit bir hedefle başlıyoruz: Günde sadece 15 dakika okuyun.” dedi.

Yetkililere göre bu 15 dakika otobüste, öğle arasında veya uyumadan önce değerlendirilebilir.

HEDEF DOOMSCROLLING'İ AZALTMAK

Programın arkasındaki önemli nedenlerden biri, özellikle sosyal medyada görülen “doomscrolling” alışkanlığı.

Doomscrolling, kişinin çoğunlukla olumsuz veya kaygı verici içerikleri uzun süre boyunca kontrolsüz biçimde kaydırarak tüketmesi anlamına geliyor.

Singapur hükümeti özellikle gençlerin sosyal medya kullanımından görebileceği zararı azaltmak için farklı önlemler üzerinde de çalışıyor.

Bunlar arasında sosyal medya platformları için günlük kullanım süresi sınırı getirilmesi de bulunuyor.