ABD'nin Kentucky eyaletinde tarlasında yürüyen bir çiftçi, Amerikan İç Savaşı dönemine ait tarihi bir hazineye denk geldi. Tarlada tesadüfen bulunan 800’den fazla altın ve gümüş sikke, özel satışlar aracılığıyla 3 milyon dolardan (yaklaşık 146 milyon 355 bin 741 liradan) fazla bir bedelle alıcı buldu. Nümizmatik dünyasında "Büyük Kentucky Definesi" olarak adlandırılan bu keşif, tarihin en önemli sikke buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

YÜZLERCE SİKKEYLE KARŞILAŞTI

Sıradan bir günde toprağın yüzeyinde 1856 yılına ait gümüş bir yarım dolar gören çiftçi, yaklaşık 10 metre ileride toprağın altından yansıyan parlaklığı fark etti. İlk olarak 1860’lı yıllara ait 20 dolarlık bir altın sikke çıkardığını belirten çiftçi, kazmaya devam ettikçe yüzlerce sikkeyle karşılaştı. Yaklaşık bir saatlik kazının ardından topraktan 700’den fazla altın ve onlarca gümüş sikke çıkarıldı.

'ÇİFT KARTAL' SİKKELERİ EN DEĞERLİSİ

Kimliğini ve arazisinin yerini gizli tutan çiftçi, koleksiyonu doğrulama, temizleme ve derecelendirme işlemleri için Numismatic Guaranty Company (NGC) uzmanlarına teslim etti. Koleksiyonun büyük bölümünü 1850-1862 yılları arasında basılmış 1 dolarlık altın sikkeler oluştursa da, en dikkat çekici parçaların 18 adet 1863-P üretimi 20 dolarlık "Liberty Double Eagle" (Çift Kartal) altın sikkeleri olduğu açıklandı.

İç Savaş dönemi olan 1863 yılında ABD Darphanesi tarafından bu modelden sadece 3.607 adet basılmış olması, sikkelerin değerini artırıyor. Uzmanlar, hiç dolaşıma girmemiş ve mükemmel kondisyonda olan bu sikkelerin her birinin değerinin 100.000 doların (yaklaşık 4 milyon liranın) üzerinde olduğunu ifade etti.

Sertifikalandırılan sikkeler, resmi dağıtıcı aracılığıyla özel koleksiyonculara ve yatırımcılara satılarak çiftçiye 3 milyon dolardan fazla gelir sağladı.