2005 yılında Avrupa'nın en popüler piyangosu EuroMillions'un tarihinde o güne dek verilmiş en büyük ikramiyeyi kazanan İrlandalı Dolores McNamara'nın hayatı, bir gecede değişti. Ancak bu büyük servet yalnızca lüks ve rahatlık getirmedi; beraberinde ciddi güvenlik endişelerini, davaları ve kişisel trajedileri de getirdi...

Limerick kentinde altı çocuk annesi ve yarı zamanlı temizlikçi olarak çalışan Dolores McNamara, 2005 yılında 115 milyon euroluk (bugünkü değeriyle yaklaşık 176 milyon euro) büyük ikramiyeyi kazandığında 45 yaşındaydı. Kazandığını yerel bir barda canlı yayında öğrenen McNamara, sevinç gözyaşlarına boğulmuş, gece boyunca dostlarıyla birlikte şampanyalar eşliğinde kutlama yapmıştı.

Kazanç sonrası yaptığı ilk açıklamada hayatının "normal" şekilde devam etmesini istediğini belirten McNamara'nın avukatı, "Ayakları yere basan bir hayat sürdürmekte kararlı" demişti. Ancak bu temenni, çok geçmeden zorlu bir gerçeklikle yer değiştirdi.

TEHDİTLER, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE HUKUKİ SORUNLAR

Kazandığı parayla İrlanda'nın Clare bölgesindeki Killaloe kasabasında yer alan, göl manzaralı Lough Derg Hall isimli lüks bir malikane satın alan McNamara, aynı zamanda altı çocuğu için Limerick civarında altı ayrı ev aldı. Bu malikane, zamanında ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ilgisini çekmişti.

Ancak bu masalsı zenginlik, beraberinde karanlık bir tabloyu da getirdi. McNamara, kısa sürede kaçırılma tehditleri almaya başladı. Bu nedenle evi için 7/24 güvenlik sistemi kurdurmak zorunda kaldı. Bir oğlu, eşi ve çocuğu, yerel bir suç çetesinin kaçırma planı yaptığı yönündeki söylentiler sonrası daha gizli bir yere taşındı.

Ayrıca geçirdiği bir trafik kazası, yıllarca süren bir hukuk mücadelesine yol açtı. 2021 yılında eşi Adrian McNamara'yı kaybeden Dolores, o dönem büyük bir kişisel yıkım yaşadı. Şu anda 64 yaşında olan ve dokuz torunu bulunan McNamara, medyadan uzak bir yaşam sürüyor.

"SADECE KONTÖR YÜKLEMEK İSTEMİŞTİM"

Basına nadiren konuşan McNamara, Limerick Leader gazetesine verdiği bir röportajda "En çok aldığım soru kazandıktan sonra ne hissettiğimdi. Cevabım daima aynı: Şok ve inanılmazlık" ifadelerini kullandı. O bileti almasının tamamen anlık bir karar olduğunu söyleyen McNamara, "Aslında sadece telefonuma kontör yüklemek için girmiştim, sonra aniden bir bilet almaya karar verdim" diyor...