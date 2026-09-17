30 Ağustos 2026’da Girne açıklarında batan ve 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisinin 554 metre derinlikteki enkazında, daha önce ulaşılamayan bölümlerin incelenmesi için Türkiye’den özel donanımlı derin su arama gemisi “Optimus Prime” 19 gündür kendilerinden haber alınamayan 14 yolcu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gözler denizin yüzlerce metre altındaki batığa çevrildi.

Daha önce TCG Işın ve TCG Alemdar ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, enkazın bulunduğu 554 metrelik derinlik nedeniyle batığın bazı iç bölümlerine erişilememişti.

Özel donanımlı Optimus Prime ise, 554 metre derinlikteki batığın iç bölümlerine girmeye başladı. Batık üzerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, Filo Jet’in üst güvertesinin yaklaşık yarısının çöktüğü ve ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Ekipler enkazı temizleyerek alt güverteyi ve bölmeleri tek tek tarayacak.

Ekiplerin öncelikle çöken bölümlerde temizlik çalışması yaparak enkaz altında kayıp kişilerin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, ardından alt güverte ve ulaşılabilen diğer bölümlerde arama gerçekleştirmesi planlanıyor.

Arama çalışmalarında görev alan TCG Alemdar’ın, görevini Optimus Prime’a devrederek bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Facianın üzerinden tam 19 gün geçti. 267 kişinin bulunduğu geminin batmasıyla başlayan arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 239 kişi sağ kurtarıldı. 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak 14 yolcudan hâlâ haber yok. Aileler ise Girne Turizm Limanı’nda gelecek haberi beklemeye devam ediyor.