Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, öğrenci taşımacılığında her eğitim yılı başında benzer sorunların yaşanmaması için kalıcı, denetlenebilir ve dijital bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) ve Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) temsilcileriyle bir araya gelerek, öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüştü.

Görüşmede TDP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı ile Eğitim, Parti İçi Gelişim ve Kadro Yetiştirme Sekreteri Evrim Hınçal da yer aldı.

Çeler, sorunun yalnızca ücret veya sözleşme meselesi olmadığını belirterek, “Yıllardır aynı sorunları yaşıyorsak sorun kişilere değil, sistemin kendisine bakmayı gerektiriyor.” dedi.

-“Kamu hizmetleri dijitalleşmeli”

Yaşanan sorunların temelinde “günübirlik çözümler” bulunduğunu savunan Çeler, öğrenci taşımacılığında araç, sürücü, izin, güzergah, sözleşme ve ödemelerin tek sistem üzerinden takip edilebileceği, baştan sona izlenebilir bir yapı kurulması gerektiğini söyledi.

Çeler, “Her yıl yeniden protokol yapalım, yeniden toplantı yapalım, yeniden aynı sorunları konuşalım anlayışı sürdürülebilir değil.” diyerek, kamu kurumlarının karar alma ve denetim süreçlerinin düzenli, şeffaf ve dijital bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde sosyal sigortalar alanında yürütülen dijitalleşme çalışmalarını örnek gösteren Çeler, personel değişikliklerinin süreçleri kesintiye uğratmaması için yazılı kurallar, net görev tanımları, dijital takip mekanizmaları ve sürekli çalışan denetim birimleri oluşturulması gerektiğini kaydetti.

-“Öğrencinin güvenliği de taşımacının hakkı da aynı sistemde korunmalı”

Öğrenci taşımacılığının yalnızca hizmet satın alma veya ücretlendirme meselesi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Çeler, öğrencilerin güvenliği, taşımacıların çalışma koşulları, sürücü yeterlilikleri, araçların teknik durumu, refakatçilerin sorumlulukları, izinler, ödemeler ve denetimin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Çeler, “Öğrencinin güvenliği de taşımacının hakkı da aynı sistemde korunmalı.” diyerek, toplantıda dile getirilen sorunların ilgili kurumlara aktarılacağını belirtti.

- Taşımacılar sorunlarını aktardı

Görüşmede söz alan taşımacılık temsilcileri ise, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını, izin ve tarife süreçlerinin geciktiğini, ilgili bakanlıklardaki personel değişiklikleri ile bürokratik işlemler nedeniyle sözleşme ve ödeme mekanizmalarının zamanında işletilemediğini savundu.

Sektör temsilcileri, sorunun yalnızca ücret artışından ibaret olmadığını belirterek, devlet tarafından belirlenen ücretlerle gerçek işletme maliyetleri arasındaki farkın giderek açıldığını, yapılan kesintilerin de gelirlerini azalttığını iddia etti.

Toplantıda refakatçilerin durumu da ele alındı. Temsilciler, refakatçilerin eğitimleri ile görev ve sorumluluklarının mevzuatla açık biçimde belirlenmesini ve bu konudaki sorumluluğun yalnızca taşımacıların üzerine bırakılmamasını istedi.