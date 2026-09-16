Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davasını ve Kıbrıs Türk halkının egemen haklarını korumanın hayali temennilerle değil, gerçeklerle hareket etmeyi zorunlu kıldığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini teminat altına alacak yegâne zemin, egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, “BM Genel Sekreteri’nin işaret ettiği yedi başlığın tümünde ilerlemeye hazır oldukları” yönündeki değerlendirmeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunundaki tıkanıklığın asıl sebebinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte, Rum tarafını tek taraflı olarak şımartan ve koruyan Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği'nin (AB) taraflı yaklaşımı olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, “Muhatabımızın kim olduğu ve hangi aktörlerin bu haksız statükoyu beslediği gayet açıkken, uluslararası toplumun neresi olduğu meçhul bir ‘çizgiye çekildiğini’ iddia etmek diplomatik bir başarı değil, aksine rasyonel gerçeklerden uzak bir hayalperestliktir.” dedi.

Sorunun kaynağı olan aktörlerden medet ummanın başarı getirmeyeceğinin altını çizen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kiminle muhatap olunduğu biliniyor olmasına karşın bilinmiyormuş gibi davranma, siyasi bir beceri ve başarı hikayesi değildir. Muhatabımız da sadece GKRY değil, onu şımartan BM ve AB’dir. Bunları da neresi olduğu meçhul bir ‘çizgiye getirdiğini’ iddia etmek ise hayalperestliktir. Kimden, kimlerden medet umduğuna kişilerin iyi bakması ve doğru analiz yapması gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.