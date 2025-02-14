KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 13.Rauf R.Denktaş Kupası Bayanlar’da şampiyon belli oldu. Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonunda oynanan 13.Rauf R.Denktaş Kupası Bayanlar Finalinde rakibi Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA)’ni 3-1 mağlup etme başarısı gösteren DAÜ Bayan Takımı bu anlamlı kupayı müzesine götürdü.

Oldukça kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği müsabakada her iki takımda maçı kazanmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara ve müsabakada görevli hakemlere ödülleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.

13. Rauf R.Denktaş Kupası Erkek Finali 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.