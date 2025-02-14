Kamp çalışmalarını ülkemizde gerçekleştiren Kula Belediyesi kampı tamamlayarak ülkemizden memnun ayrıldı. Lefkoşa Badminton Kulübü ile Türkiye’den Kula Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa da yapılan kamp çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemizden ayrıldı. 28 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa da yapılan bir haftalık kamp çalışmaları Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları ile Türkiye’den Kula Belediyesinden idareci Nazif Burşuk, antrenör Turan Güney ve 7 kişilik sporcu grubu ile Başaran Spor Salonunda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen kamp çalışmaları oldukça verimli geçti. Lefkoşa Badminton Kulübü ile Türkiye’den Kula Belediyesi kamp çalışmaları dışında iş birliği çerçevesinde faaliyetleri geliştirmek için çalışmalar yapılırken, ülkemizde kamp yapan Kula Belediyesi ekibinin kamp çalışmaları Lefkoşa Badminton Kulübü’nün çok iyi ev sahipliği yaparak ülkemizden memnun ayrılmaları sağlandı.