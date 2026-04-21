Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz ve cinsel istismar suçundan tutuklanan 24 yaşındaki Murat Özer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajına götürdüğü 14 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüz suçu işlediğini söyledi.

Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bildirdiğini kaydetti. Polis, zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.