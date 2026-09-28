Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup’ta farklı kategorilerde oynanan karşılaşmalarla turnuva heyecanı devam ediyor.

Sporcular, bir üst tura yükselmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemek için kortta mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada Open Tek Erkek, Open Tek Kadın, Open Çift Erkek kategorilerinin yanı sıra 25+, 40+ ve 50+ Tekler ve Çiftler kategorilerinde de müsabakalar gerçekleştiriliyor.

OPEN TEK ERKEK

Hasan Aras Duman – Yalın Yurtsever | 6-2, 6-2

Florin Sorodoc – Deniz Varoğlu | 6-1, 6-0

Said Zeki Avcı – Ufuk Özdemir | 2-3 R.T.

Chaudhary M. Ahmed – Baran Başaran | 6-1, 3-0 R.T.

Bekir D. Esendağlı – Olivers Gulbis | 6-0, 6-0

Asım Aras Astan – Oğuz Tan Güneri | 6-2, 6-0

Daniil Kharin – Deniz Hüseyin Önen | 3-6, 6-2, 6-4

OPEN TEK KADIN

Rebeka Antal – Melisa Sadıkoğlu | 6-0, 6-0

Oksana Piddubna – Alisa Sadıkoğlu | 6-0, 6-0

Özay Barutcu – Enra Çakartaş | 6-0, 4-6, 6-1

Şengül T. Temel – Esila Işıklı | 6-0, 6-0

OPEN ÇİFT ERKEK

S.Z. Avcı / U. Özdemir – A. Somoye / H. Çocuk | 6-0, 6-1

A.A. Astan / K. Öztuğ – R. Yalovalı / T. Ekdal | 6-1, 6-2

40+ ERKEK

Orçun Kasap – Aleksey Polyakov | 6-3, 1-6, 12-10

Daniil Germer – Hasan Tabakcı | 6-3, 6-1

Denys Yesypenko – Özgür Tutumlu | 6-1, 6-2