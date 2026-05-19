Alayköy İlkokulu ek derslik binasının açılış töreninde konuşan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, dersliklerin Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim iş birliğinin bir örneği, törenin de Alayköy'ün "köyden kente dönüşüm" sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Bölgeye yapılan yatırımları anlatan Amcaoğlu, Alayköy’e yapılması planlanan düğün salonu, festival alanı ve spor kompleksi projesi bulunduğunu vurguladı. Amcaoğlu, bölgedeki yapılaşma ve sosyal konut projeleri nedeniyle artacak nüfus ile öğrenci sayısına hazırlıklı olmak adına, geleceği planladıklarını vurguladı.

Hedeflerinin, belediyenin bütçesini daha da artırmak olduğunu söyleyen Amcaoğlu, bugüne kadar gerçekleşen artışın; kayıt dışılığın kayıt altına alınması, tahsil edilmeyen gelirlerin takibi, gereksiz harcamalar ve aşırı istihdamdan kaçınma sayesinde sağlandığını ifade etti.