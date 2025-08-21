Dikmen’de dün saat 11.30 sıralarında, dağlık bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın; Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Ekipleri, Askeri personel, Dikmen Belediyesi personeli ile bölge halkı tarafından karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ilk tespitlere göre, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, bitki örtüsü ve çam ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, yangının meydana gelmesinde zanlı olarak görülen üç kişi tutuklandı.

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Dikmen’de sivil alanda çıkan yangına toplam 51 araç ve 136 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

GKK’dan yapılan açıklamada, dün saat 11.30’da çıkan yangının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi tarafından saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada yangına, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1 helikopter, 1 İHA, 12 su tankeri, 4 yangına müdahale aracı, 1 itfaiye aracı, 1 komuta kontrol aracı, 2 dozer, 1 dron ile itfaiye ve müdahale eden birimlerden 8 itfaiye, 9 yangına müdahale aracı, 3 genel maksat aracı ile 8 su tankeri olmak üzere toplam 51 muhtelif cinste araç ve 136 personelle” müdahale edildiği kaydedildi.