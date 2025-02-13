Polis basın bültenine göre dün düzenlenen operasyonda, 43 yaşındaki A.E’nin kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda MDMA (ekstazi) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 4 kilogram ağırlığında toplam 10 bin 900 adet hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 100 TL nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(K-37) tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.