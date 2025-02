KTSO tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarlarından olan Dubai Gulfood’un bu yıl 30. yılını kutladığı belirtilirken, fuara Oda'nın 18. kez katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Şeh Sait Hall 3’de yer alan 120 metrekarelik şemsiye standında süt ürünleri, kahve ve unlu mamullerin sergileneceği aktarılarak, “Fuara bu yıl, Arden Gıda Ltd., Avunduk Süt Ürünleri (Meriç), Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd., Gülgün Süt Ürünleri, Reha Süt Ürünleri, Koop Süt Ürünleri, ihracatçı Maysa Ltd., Gircon Ltd. ve Onan S.Ü (Frozen Food) Ltd. katılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Firmaların ziyaretçilere tadım ve tanıtım yapacağının bilgisi verilen açıklamada, Dubai Gulfood Fuarı’nın özellikle Ortadoğu’ya yapılan gıda ihracatında önemli bir rol oynadığı da kaydedildi.

Açıklamada, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş’ın fuar öncesi ve sonrasında organizasyona destek vererek, ticari ve ekonomik anlamda iletişim koordinasyonunu sağlayacağı da belirtildi.