Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından organize edilen 1.⁠ ⁠Çatalköy - Esentepe Belediyesi Hentbol Duayenleri Plaj Turnuvası başladı. Kuzey Makedonya’dan Kumonov ve Sturga Veteran takımları ile Türkiye’den Ali Ağa Belediyesi, Sakarya Anka Veteran, Muğla Veteran ve Platform Veteran takımları turnuvada mücadele ediyor.

Turnuva ile ilgili Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nden şu paylaşım yapıldı:

“30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında, plajda dostluk, rekabet ve hentbol coşkusu bir araya geliyor! Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada, Kuzey Makedonya’dan Kumonov ve Sturga Veteran takımları ile Türkiye’den Ali Ağa Belediyesi, Sakarya Anka Veteran, Muğla Veteran ve Platform Veteran takımlarını ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Bu anlamlı organizasyonda, hentbolun duayen isimleri bir araya gelirken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha yaşayacağız. Herkesi, heyecan dolu bu müsabakalara ortak olmaya davet ediyoruz!”