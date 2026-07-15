Yeniboğaziçi Trafo Merkezi’nde meydana gelen arıza nedeniyle İskele ve Gazimağusa bölgelerindeki bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, kesintiden; İskele Long Beach bölgesinin bir bölümü, Yeniboğaziçi, Yakın Doğu Hastanesi bölgesi, Eyva, Cennet Restaurant, Zema Market, Salamino, Bedis, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe ağılları ve Sanayi Bölgesi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Devekuşu Çiftliği bölgesi, Mutluyaka, Mormenekşe su kuyuları, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi ağılları, Yıldırım, Dörtyol Kavşağı ve Korkuteli köyü etkilendi.

Açıklamada, Kıb-Tek ekiplerinin arızanın giderilmesi amacıyla bölgeye sevk edildiği ve elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.