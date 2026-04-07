İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı. Silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimine güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.
Olayın hemen ardından çatışma anlarına ait operasyon görüntüleri servis edildi. Kayıtlarda, bir Polis memurunun soğukkanlılığını koruyarak bir aracın altına yattığı ve hedef aldığı teröristi etkisiz hale getirdiği anlar anbean yer aldı. Bölgede güvenlik çemberi daraltılırken, geniş çaplı soruşturma devam ediyor.