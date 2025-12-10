Mahmutoğlu, yazılı açıklamasında yaşananların yurttaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını savunarak, kamuoyunu ve yetkili kurumları uyardı.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve plansız kentleşmenin sel riskini artırdığını ifade eden Mahmutoğlu, doğal akış alanlarının betonla kapatılması, dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi ile tarım alanlarının kontrolsüz biçimde imara açılmasının benzer felaketlere zemin hazırladığını ileri sürdü.

Baraj ve göletlerin bakımının uzun yıllardır ihmal edildiğini de ileri süren Mahmutoğlu, biriken çamur ve çökeltiler nedeniyle su depolama kapasitesinin düştüğünü, buna bağlı olarak taşma riskinin arttığını savundu.

Lefke bölgesindeki gözlemlerini de aktaran Mahmutoğlu, Gemikonağı Göleti’nin 1992 yılında tamamlandığını ve bugüne kadar herhangi bir temizlik yapılmadığını iddia etti.

Açıklamasını devamında dere yataklarına suni toprak dolguları yapıldığını ve ağaçlandırma gerekçesiyle doğal su geçişlerinin kapatıldığını öne süren Mahmutoğlu, yetkili kurumlara baraj ve göletlerde acil temizlik, dip taraması ve düzenli bakım yapılması çağrısında bulundu.

Mahmutoğlu, baraj ve göletlerde biriken kum, çakıl ve toprağın atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, bu malzemenin altyapı, tarım, dere rehabilitasyonu ve çevre projelerinde kamu yararı doğrultusunda kullanılabileceğini ileri sürdü.

Uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin yıllardır yaptığı uyarıların dikkate alınmamasını eleştiren Mahmutoğlu, dere yataklarındaki kaçak yapılaşmalara müdahale edilmemesi, altyapı projelerinin ertelenmesi ve kriz yönetimindeki koordinasyon eksikliğinin bugünkü tabloya yol açtığını savundu.

Mahmutoğlu, dere yataklarındaki kaçak yapılaşmaların tespit edilerek kaldırılması, riskli bölgelerde hidrolojik ve jeolojik çalışmaların güncellenmesi, altyapı projelerinin iklim krizi dikkate alınarak yeniden tasarlanması, baraj ve göletlerde düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının kurumsal bir takvime bağlanması, belediyeler, sivil toplum ve akademinin yer alacağı bir “Afet Önleme Konseyi” oluşturulması ile ekolojik bütünlüğü esas alan uzun vadeli bir arazi kullanım planının hazırlanması çağrısında bulundu.

Yurttaşlara da çağrıda bulunan Mahmutoğlu, resmi uyarıların dikkate alınmasının, riskli bölgelerden uzak durulmasının ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.