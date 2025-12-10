Belediyeden yapılan açıklamaya göre, incelemeler sırasında Geçitkale–Serdarlı Belediyesi ekipleri de sahada hazır bulundu.

Dere güzergâhında yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Kasım, belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, ilgili kurumlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Olası olumsuzlukların en az zararla atlatılması için çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü ifade eden Kasım, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.