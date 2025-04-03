Gazimağusa Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla vidanjör boşaltım noktalarına erişimin 7 Nisan’dan itibaren denetim altına alınacağını açıkladı. Yeni uygulama ile izinsiz ve denetimsiz deşarjların önüne geçilecek.

İzin başvuruları 7 Nisan’da başlıyor, son tarih ise 30 Nisan

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Yasası’nın 96. maddesi gereği, vidanjör hizmeti veren tüm işletmelerin Belediyeden izin almasının zorunlu hale getirildiği ve Gazimağusa'da faaliyet gösteren tüm vidanjör işletmelerinin 30 Nisan’a kadar izin alması gerektiği belirtildi. Açıklamada, izin başvurularının ise 7 Nisan’dan itibaren alınacağı ifade edildi.

Belirtilen tarihe kadar izin alan işletmelerin Belediye tarafından onaylanan araç takip sistemine dahil edileceği vurgulanırken, bu tarihten sonra izinsiz çalışan ve takip sistemine kaydedilmeyen vidanjörlerin boşaltım noktalarına giriş yapamayacağı, atıklarını bertaraf edemeyeceği ve ek yaptırımlara tabi olacağı belirtildi.

Belediye ayrıca, vidanjör işletmecilerinin mağduriyet yaşamaması için 30 Nisan’a kadar başvuru yaparak gerekli prosedürleri tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Uluçay: “Yapılan düzenleme çevre ve halk sağlığı için kritik bir adım”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemenin çevre ve halk sağlığı için kritik bir adım olduğuna vurgu yaparak, "Kontrolsüz vidanjör deşarjları hem çevremizi tehdit ediyor hem de ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Artık bu sorunun son bulmasını istiyoruz. Belirlenen tarihlere kadar izin almayan vidanjörler faaliyetlerine devam edemeyecek" dedi.