Akdoğan Spor Kulübü, altyapı yapılanmasını yeni yaş gruplarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapı koordinatörü Umut Güden yönetiminde oluşturulan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 doğumlu kız ve erkek sporculardan oluşan yeni yaş grupları ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte kulüp, altyapı çalışmalarını daha geniş bir yaş aralığına yayarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. İlk çalışmalarda minik sporcuların heyecanı ve ailelerin ilgisi dikkat çekti.

Akdoğan Spor Kulübü, altyapı faaliyetlerine verdikleri katkılardan dolayı Yücelen Yapı Market ile Mustafa Yücelen ve Hasan Yücelen’e teşekkür ederek, desteklerin genç sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.