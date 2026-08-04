Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-27 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, önemli kararlar aldı.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

İbrahim Okur (Boğaziçi SK)

2 Maç

Tugay Altuntaş (Boğaziçi SK)

2 Maç

Mustafa Bal (Boğaziçi SK)

2 Maç

Volkan Kıstı (Çayönü SK)

1 Maç

BTM KURULU KARARLARI

1) 24.07.2026 tarihinde Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig kapsamında 25254 maç numarasıyla Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğancı SK – Dika SK müsabakasının 85.dakikasında meydana gelen elektrik kesintisi sırasında Doğancı SK’nın 5472 lisans numaralı antrenör Kemal Solkanat hakeme yönelik saldırgan tavırlar sergilediği ve KTFF Başkanına küfrettiği hakem raporundan tespit edilmiştir. Kurulumuz söz konusu eylemlerin Disiplin Talimatı’nın 35, 41 ve 44’üncü maddelerine aykırılık oluşturduğu kanaatine varmıştır. Kurul, Kemal Solkanat’a DT 35/1 (c), DT 41/1 (c) ve DT 44 hükümleri uyarınca 46 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.