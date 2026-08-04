AKSA 1. Lig ekiplerinden Geçitkale, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ilk Türkiyeli futbolcusunu belirledi.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde formasını giyen orta saha oyuncusu Berat Eskin ile yeniden anlaşma sağladı. Böylece 22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda da Geçitkale forması giyecek.

Kayserispor altyapısında yetişen Berat Eskin, kariyerinde Süper Lig ekibi Kayserispor’un A takım kadrosunda da yer alırken, Niğde Belediyespor forması da giydi. Genç orta saha, yeni sezonda Geçitkale’nin başarısı için mücadele edecek.