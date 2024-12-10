Aksa Süper Ligin 12. Haftası Pazartesi akşamı oynanan Göçmenköy – Gönyeli karşılaşmasıyla sona ererken ligin zirvesinde yarış amansız bir şekilde devam ediyor.

Süper Ligin ilk 3 sırasındaki Cihangir, M. Değirmenlik ve Doğan T. Birliği takımları haftayı kayıpsız geçerek zirve mücadelesini sürdürürlerken, zirve takibindeki Mağusa Türk Gücü haftayı beraberlik, Lefke ise kendi evinde mağlubiyetle kapattılar.

Cihangir’in konuk ettiği Yenicami’yi uzatma anlarında bulduğu golle mağlup etmesine karşın, Değirmenlik takımı Gençler Birliği deplasmanında rahat bir galibiyet alarak iddiasını ortaya koydu.

Ligin alt sıralarında ise puan kavgası her geçen gün büyüyor. Ligin dibine demir atan Karşıyaka evinde Doğan T. Birliği’ne boyun eğerken, Yenicami Cihangir’den aldığı mağlubiyetle direk düşme potasına girdi. Gönyeli ise geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da kazanarak play-out hattına yükseldi. Gençler Birliği takımı ise haftalardır süren galibiyet hasretini yine sonlandıramadı.

Süper Ligin 12. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü deplasman takımları,m 3’ünü ev sahibi takımlar kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu hafta oynanan maçların tümünde gol olurken, kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. Haftanın en farklı galibiyetlerini M. Değirmenlik ile Mesarya takımları alırken, en gollü maç ise Mesarya – A. Yeşilova arasında oynanan ve 5 – 2 tamamlanan maç oldu.

12. hafta maçlarında toplam 41 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterilirken sezonun en kartlı haftalarından biri oldu.

Gol krallığı yarışında ise zirvenin 3 ortağı oldu. Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şoför’ün haftayı boş geçerek 10 golde kalması sonrasında Çetinkaya’dan Djabi attığı golle 10 gole ulaştı. Mesarya’nın golcüsü Miracle ise hat-trick yaparak 10 gole ulaşarak zirveye ortak oldu.

Haftanın Takımı: China Bazaar Gençlik Gücü

China Bazaar Gençlik Gücü, zorlu Lefke deplasmanında son bölümde bulduğu 2 golle galip gelerek, kendisini hayata döndüren oldukça önemli 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Yıldızı: Soulaymane Doukara (Gönyeli)

Gönyeli’nin tecrübeli gol ayağı Süleymane Doukara Göçmenköy karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinin mimarı oldu. Doukara attığı gollerle adeta Gönyeli’yi lige bağlayarak yıldızlaşmakta

Haftanın Teknik Direktörü: Mehmet Bolkan (Gönyeli)

Gönyeli’nin başına geçtikten sonra takımı toparlayan deneyimli teknik adam Mehmet Bolkan, kritik Göçmenköy maçına takımını iyi motive ederken, yerinde müdahaleleriyle de hayati galibiyetin gelmesine büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu(T.H Dumlupınar – Esentepe)

T.H Dumlupınar ile Esentepe arasında oynanan zorlu maçın orta hakemliğini yapan Şakir Azizoğlu maç boyunca pozisyonlara yakın ve yerinde düdükleriyle iyi bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası

Cem Ateş (DTB) Ünal Kaya (Değirmenlik) Mehmet Altın (Dumlupınar) Miracle Nwaorisa (Mesarya

Haftanın On Biri

Alihan (Dumlupınar) Şükrü (Değirmenlik) Azat (Gönyeli) İbrahim Güler (Mesarya) Mert Ateş (GG) Hakan (Cihangir) Çağlar (Mesarya) Elvis (Gönyeli) Landel (Cihangir) Kaan (DTB) Diouff (GG)

AKSA Süper Lig 12. Hafta sonuçları

Çetinkaya TSK – Mağusa Türk Gücü: 1 – 1

Dumlupınar – Esentepe: 2 – 0

Cihangir GSK – Yenicami: 2 – 1

Larnaka Gençler Birliği SK – Değirmenlik : 0 – 3

Lefke TSK – China Bazaar Gençlik Gücü, 1 – 2

Karşıyaka SK – Doğan Türk Birliği: 0 – 1

Mesarya – Alsancak Yeşilova: 5 – 2

Göçmenköy – Gönyeli : 1 – 2

AKSA Süper Lig 13. Hafta programı:

Çetinkaya – Cihangir

Esentepe – Yenicami

Doğan T. Birliği – T. H Dumlupınar

C.B. Gençlik Gücü – DND Gençler Birliği

Mağusa Türk Gücü – Mesarya

Gönyeli – Karşıyaka

Alsancak Yeşilova – Lefke

M. Değirmenlik – Göçmenköy

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

