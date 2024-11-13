Gazimağusa’da 3 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan İnanç Bilinçli (E-29) tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Polis konuyla ilgili açıklamasında ayrıca kaza sırasında aracın sürücüsünün, daha önce açıklandığı gibi İnançlı değil de Erkan Mutela (E-25) olduğunu açıkladı.Kaza sonrasında yolcu olduğu beyanında bulunan Mutela tutuklandı.

Polis Basım Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Aşıklar Tepesi Yolu üzerinde, İnanç Bilinçli (E-29) yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attığı ve araç sürücüsü İnanç BİLİNÇLİ ile araçtaki yolcu Erkan Mutela (E-25)’nın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Erkan Mutela , Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza anında söz konusu araç sürücüsünün İnanç Bilinçli değil, Erkan Mutela olduğu tespit edilmiştir. Polise yalan bilgi verdiği tespit edilen Erkan Mutela tutuklanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu İnanç Bilinçli ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 13.11.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir"